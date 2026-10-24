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"Contra el huracán": la película de Netflix sobre los marineros de Otis

El huracán Otis y sus sobrevivientes inspiran la nueva película del mexicano Jorge Grau

  • Actualizado: 24 de octubre de 2026 a las 06:34
Contra el huracán: la película de Netflix sobre los marineros de Otis

La fecha queda a dos días del tercer aniversario de la tragedia, ocurrida el 25 de octubre de 2023.

 Foto: Netflix

Los Ángeles, Estados Unidos.- El 25 de octubre de 2023, Otis golpeó Acapulco con vientos de categoría cinco. Tres años después, este viernes 23 de octubre, Netflix estrenó ”Contra el huracán”, la película que Jorge Michel Grau construyó a partir de un reportaje.

TramaMarlon Valdez y Jonathan Chino, hoy de 27 años, pasaron aquella noche a bordo de sus barcos. Fueron dos de los marineros enviados por sus patrones a “velar” las embarcaciones.

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Otis dejó al menos 52 muertos y 31 desaparecidos, la mayoría de ellos marineros, y 24 siguen sin aparecer.Para recrearlo, 800 profesionales trabajaron durante tres años. En los estudios Churubusco levantaron un estanque de 200 metros cuadrados y simularon vientos de 270 kilómetros por hora. Valdez y Chino asesoraron el rodaje y son las voces que se oyen por radio en la cinta.

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La película incorpora también la desigualdad social. Aquella noche había decenas de capitanes, marineros, mecánicos y hostess sobre los barcos, enviados por propietarios cuyas embarcaciones, en su mayoría, estaban aseguradas.

Para el guion, el equipo entrevistó a otros supervivientes y a integrantes de Protección Civil, la Marina y el Sistema Meteorológico Nacional.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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