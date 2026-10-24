"Contra el huracán": la película de Netflix sobre los marineros de Otis

Los Ángeles, Estados Unidos.- El 25 de octubre de 2023, Otis golpeó Acapulco con vientos de categoría cinco. Tres años después, este viernes 23 de octubre, Netflix estrenó ”Contra el huracán”, la película que Jorge Michel Grau construyó a partir de un reportaje.

TramaMarlon Valdez y Jonathan Chino, hoy de 27 años, pasaron aquella noche a bordo de sus barcos. Fueron dos de los marineros enviados por sus patrones a “velar” las embarcaciones.