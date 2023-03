“Beso”, ¿Compromiso entre Rosalía y Rauw Alejandro?

Por otro lado, Cardi B estuvo entre las primeras en felicitar a la pareja a través de sus historias en Instagram, donde publicó una captura de pantalla de Rosalía luciendo su anillo y escribió, en inglés, “tan adorable que casi me hace llorar”.

A principios de esta semana (20 de marzo), en una entrevista con el YouTuber Ibai, Rosalía y Rauw Alejandro, luciendo totalmente enamorados, elogiaron el estilo único del otro y su enfoque en la música mientras hablaban de su próximo lanzamiento.

Y tampoco dudaron en expresar su felicidad por haberse encontrado. “Los hombres que he tenido alrededor durante mi vida eran muy emotionally unavailable”, dijo Rosalía. “Tú para mí fuiste la primera vez que yo no sentí eso. Sentí que tú no tenías miedo de querer y ser querido”. El puertoriqueño respondió dulcemente y se inclinó para besarla.