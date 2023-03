El mensaje de Verónica del Castillo sobre la muerte de Rebecca Jones que causó polémica

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- El mundo del espectáculo se conmocionó tras darse a conocer que la famosa actriz Rebecca Jones falleció a los 65 años , por lo que muchos actores y personas cercanas a ella no pudieron evitar escribir en sus redes sociales mensajes de pesar por su temprana partida.

Asimismo, afirmó sentirse mal por no poder ayudarle con el líquido intravenoso que Rebecca le pidió para desintoxicar su cuerpo.

“Amiga linda, desde diciembre 2022 me pediste ayuda en 3 ocasiones para desintoxicarte de las 60 quimios que recibiste en 5 años. Ya teníamos listo tu plan de rescate con médico en tu casa y nunca se pudo dar porque no te dejaron salir del hospital”, comenzó diciendo.

“Me duele mucho despertar con esta noticia de tu partida por cáncer de ovario 3B. Que tu alma reciba con júbilo y paz esta liberación corporal. Me quedé con impotencia porque no se lograron estos encuentros para apoyarte con oxígeno líquido intravenoso que me pediste”, añadió.

“Te adoro y nunca olvidare el Reiki que te di hace años donde tuve el privilegio de penetrar tu noble alma. Que nuestra querida Edith González que murió por la misma causa (diferente etapa) y tus seres queridos te reciban. Gracias x recordarnos vivir al máximo el hoy”, finalizó diciendo.