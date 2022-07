¿Vendrá Coldplay a Honduras en el 2023? Esto es lo que se sabe

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Los rumores de tener en suelo catracho a una de las bandas más importantes del pop rock Coldplay, se ha hecho cada vez más fuerte en las últimas semanas.

Todo empezó cuando la página Conciertos Honduras publicó en sus historias de instagram un vídeo de uno de los shows de la banda británica con la pregunta “¿Estás listo”.

Inmediatamente la publicación comenzó a hacerse viral, una usuaria publicaba en twitter “yo solo sé que si llega ser cierto que Coldplay vendrá a Honduras, tengo que ir sí o sí”.

Sumado a eso el relator deportivo Rely Maradiaga reveló que tres personas de primera mano le dijeron que el supuesto concierto iba ser una realidad en el país.

“Tres personas distintas me han dicho de Coldplay en Honduras. Una de ellas, pasa bien informada del tema de conciertos. Pero no sé, no cuadra, no quiero ilusionarme”, dijo Maradiaga.