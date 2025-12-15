  1. Inicio
Cliff Richard, el “Elvis británico”, confiesa su lucha contra el cáncer de próstata a los 85 años

Cliff Richard, conocido como el “Elvis británico”, ha revelado que fue tratado de cáncer de próstata durante el último año y que la enfermedad se encuentra en remisión “por el momento”

“El diagnóstico precoz salva vidas”: Cliff Richard habla de su cáncer de próstata.

Foto: EFE

Londres, Inglaterra.- El cantante británico Cliff Richard, de 85 años, ha revelado que se sometió a un tratamiento por cáncer de próstata en el último año y respaldó las peticiones para que la Sanidad pública dé luz verde a que todos los hombres puedan someterse a una prueba periódica para detectar la enfermedad.

En una entrevista este lunes con la cadena ITV, Richard dijo que el cáncer ha desaparecido "por el momento", pero admitió que es difícil "predecir" si volverá. Señaló que está "convencido de que necesitamos, sin duda, hacernos pruebas y controles".

Comentó que le diagnosticaron la enfermedad tras una revisión médica antes de una gira de conciertos por Australia y Nueva Zelanda."Por suerte, no ha hecho metástasis. No se ha extendido a los huesos ni nada parecido", explicó el cantante, y calificó de "absolutamente ridículo" no tener un programa de detección nacional.

"Tenemos Gobiernos que velan por nuestro país y sus habitantes, así que no entiendo cómo se puede decir: 'Podemos hacer esto, podemos hacer aquello, pero no hacemos esto por estas personas'", dijo Richards sobre la falta de un control nacional periódico para la detección temprana del cáncer de próstata.

"Todos merecemos tener la misma posibilidad de hacernos una prueba y luego comenzar los tratamientos de forma temprana. Solo llevo un año en contacto con el cáncer, pero siempre que he hablado con alguien, este tema ha surgido, así que creo que nuestro Gobierno debe escucharnos", subrayó.

El cantante hizo estas declaraciones días después de que el rey Carlos III anunciase en un mensaje televisado que su tratamiento contra el cáncer que padece -cuya naturaleza no ha sido desvelada- se reducirá el año próximo.

"Un diagnóstico precoz, simplemente, salva vidas", recalcó el rey, de 77 años, que reveló el cáncer a principios de 2024.

Redacción web
Agencia EFE

EFE es la primera agencia de noticias en castellano, con 85 años de trayectoria que avalan su imparcialidad, su potencia, su credibilidad y su inmediatez.

