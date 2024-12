Carlos Torres habla de su cáncer: “todos los días pienso en la muerte”

Asimismo, contó que fue sometido a 37 tratamientos de radioterapia y además está en una dieta muy estricta. No obstante, reconoció que su recuperación se debe no solo a los médicos, también a él mismo.

“Soy un sobreviviente de cáncer. Hace año y medio me diagnosticaron cáncer de próstata y desde entonces mi vida se está transformando. Primero me operaron, el doctor me dijo que sacaron de mi cuerpo un monstruo enorme y el más agresivo”, comenzó diciendo.

”Siento que el milagro, la magia está sucediendo en mi mente. Esta enfermedad me ha despertado una nueva conciencia, todos los días pienso en la muerte, todos. El primer día fue cuando el doctor me confirmó el diagnóstico y al escucharlo me asusté y no paré de llorar en varios días”, mencionó.

Añadió: “A partir de ahí, ahora cada que pienso en la muerte lo hago en paz, casi puedo decir que con una sonrisa que proviene del alma”.

Torres aseguró que en algún momento de su vida pensó que su vida se había acabado, por lo que comenzó a cometer varios errores en los que le exigió demasiado a muchas personas.

“La frustración se empezó a empoderar, se apoderó de mi mente, el peso de la tristeza me tenía extraviado y exhausto, no entendía qué demonios estaba pasando, por qué estaba tan solo. El odio estaba creciendo, ha sido muy difícil entender esto, pero más difícil ha sido tratar de explicarlo a quienes me rodean”, recordó.