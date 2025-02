Ciberataque y conspiración: El thriller político “Día cero” llega a Netflix

Los Ángeles, Estados Unidos.- El nuevo thriller político Zero Day aterriza en Netflix este jueves en un momento de división política en EUA de la mano de estrellas como Robert De Niro , cuyo personaje tendrá que descubrir el misterio detrás de un devastador ciberataque que asola Estados Unidos mientras se enfrenta a sus propios demonios.

Como premisa, tomaron de un reportaje que había cubierto The New York Times sobre un persona que estaba en el centro de una investigación de importancia nacional y que “estaba perdiendo la cabeza: el mecanismo por el que puede diferenciar lo que es verdad y lo que no le estaba fallando”.