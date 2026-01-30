Christian Nodal se tatúa el nombre de su esposa Ángela Aguilar en una mano

Tegucigalpa, Honduras.- El cantante mexicano Christian Nodal agregó un nuevo tatuaje a su larga lista. Se trata de uno muy importante, Ángela, el nombre de su esposa dibujado en el dorso de mano izquierda en letras mayúsculas, de un tamaño bastante visible.
Para los seguidores del artista, que regresa a los escenarios este 2026, con nuevo look, no pasó desapercibido el tatuaje que hace honor a la también cantante Ángela Aguilar, con la que ya casi cumple dos años de matrimonio.
Nodal se presentó la noche del jueves 29 de enero en el Palenque de León, Guanajuato, en su primer concierto del año y a donde llegó acompañado de Ángela Aguilar.
La cantante no se perdió detalle del show de Nodal, donde le aplaudió en primera fila y parecía satisfecha con el tatuaje que el artista no se preocupó por ocultar mientras sostenía el micrófono para cantarle a sus fanáticos.
Se supo que Nodal iba a hacerse un nuevo tatuaje cuando el tatuador y usuarios en redes compartieron fotografías en compañía de Ángela, durante la visita a un estudio de tatuajes, alimentando la expectativa entre fanáticos y medios mexicanos.
Nodal llegó al palenque la mano de Ángela minutos antes de que comenzara a cantar en el concierto donde también estuvo presente su violinista Esmeralda Camacho, quien forma parte de su equipo de músicos y que se ha convertido en la comidilla en las redes sociales por un supuesto "coqueteo" con el cantante.
El rumor se desató hace unas semanas en redes sociales y se amplificó cuando la violinista no apareció en los últimos conciertos del cantante en 2025, dejando la duda de si habría sido despedida. Sin embargo, estaba en el escenario en el show de este jueves.
Pero, este no es el único tatuaje que Nodal agregó a su larga lista de dibujos. Un diseño realizado en el cuello, del que solo queda una parte a la vista y que muestra una letra que parece una “N” tiene en vilo a sus fans.
Y más cuando el cantante lo ha ocultado de las miradas. No se ha expresado sobre el significado ni ha compartido imágenes detalladas ni declaraciones sobre el mismo.
Las imágenes y videos virales del cantante mostrando el tatuaje con el nombre de Ángela en el dorso de la mano izquierda desató una ola de opiniones en la red social Tik Tok.
”El que según iba a dejar los tatuajes“, ”Propiedad de Los Aguilar“, "Nodal haciendo de todo menos ser padre“, ”Haciendo de todo menos visitando a Inti“, ”Se tatuó los ojos de Ángela”, “Se tatuó: Amaaaar”, “Ya sabemos lo que sigue después de la etapa de los tatuajes”, son algunas de las reacciones.
Incluso, empezaron a comparar en redes sociales, cuanto se tardó Nodal en tatuarse el nombre de Ángela, mientras que la palabra Beli, se la tatuó a unas semanas de haber anunciado su relación con la cantante Belinda.