Chris Pratt advierte sobre el peligro de las redes sociales: "Tú eres el producto"

Los Ángeles, Estados Unidos.- En un futuro cercano, la alta criminalidad en Los Ángeles obliga a la ciudad a tomar una decisión drástica: para acelerar los procesos judiciales y las condenas, los juicios estarán dirigidos por la IA avanzada, una iniciativa aupada por el detective Raven (Chris Pratt), quien se verá perjudicado cuando es acusado de asesinar a su esposa. Esa es la trama de la película 'Mercy', dirigida por Timur Bekmambetov, en la que si no quiere ser ejecutado, el detective debe demostrar su inocencia (o la culpabilidad de un tercero) en 90 minutos, para lo que tiene acceso a todos los datos e información que su entorno ha subido a Internet, desde contenido en redes sociales hasta mensajes privados, que se encuentran en el servidor de la jueza Maddox.

Sobre si este punto funciona como aviso de los peligros que tiene compartir todos nuestros datos en Internet, el actor estadounidense Chris Pratt, en una entrevista con EFE, reconoce que la gente debería tener "más conciencia" sobre este asunto. "La gente piensa que las redes sociales son gratis y que no te cuesta dinero estar conectado, pero de lo que no se dan cuenta es de que ellos son el producto. Nuestra atención y nuestros datos están siendo comercializados en el mercado global con un valor más alto que el del oro", apunta. Asimismo, Pratt recuerda que, si bien tanto las películas como Instagram o Tik Tok son mecanismos de entretenimiento, solo uno de ellos termina después de 90 minutos.