Chris Martin, de Cold Play, y Jason Momoa expresan su apoyo a los maoríes

“Están luchando por sus derechos, su cultura y las generaciones venideras”, agregó el actor hawaiano, que se encuentra en Nueva Zelanda para el rodaje de una película.

El sábado pasado, Chris Martin dijo en un concierto en Auckland ante miles de espectadores que no quería ser “demasiado polémico”, pero que “la relación de Nueva Zelanda con sus pueblos indígenas es muy inspiradora y no me gustaría que retrocediera”, en referencia al proyecto de ley.