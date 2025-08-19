Chiquis se convierte en la primera mujer en unirse a firma estadounidense

Los Ángeles, Estados Unidos.- La estrella de la música latina Chiquis firmó un acuerdo con Prajin Parlay Inc., la compañía de entretenimiento dirigida por el reconocido ejecutivo George Prajin.

La noticia marca un hito al tratarse de la primera mujer en unirse a la plantilla de artistas de la empresa estadounidense.

El acuerdo de la californiana, tres veces ganadora del Latin Grammy, marca un nuevo comienzo en su carrera con proyectos y colaboraciones que se anunciarán en los próximos meses, según un comunicado de la compañía.

“Chiquis es una fuerza innegable, no solo en la música, sino también como ícono cultural”, dijo Prajin en la nota de prensa.

El ejecutivo musical dijo que el arte, la visión y la conexión de Chiquis con los fans son inigualables, y le honra darle la bienvenida como la primera mujer en unirse a su elenco de artistas.