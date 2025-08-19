  1. Inicio
Chiquis se convierte en la primera mujer en unirse a firma estadounidense

El acuerdo de la californiana, tres veces ganadora del Latin Grammy, marca un nuevo comienzo en su carrera con proyectos y colaboraciones, según Prajin Parlay

  19 de agosto de 2025
“Chiquis es una fuerza innegable, no solo en la música, sino también como ícono cultural”, dijo Prajin Parlay.

 Foto: EFE.

Los Ángeles, Estados Unidos.- La estrella de la música latina Chiquis firmó un acuerdo con Prajin Parlay Inc., la compañía de entretenimiento dirigida por el reconocido ejecutivo George Prajin.

La noticia marca un hito al tratarse de la primera mujer en unirse a la plantilla de artistas de la empresa estadounidense.

El acuerdo de la californiana, tres veces ganadora del Latin Grammy, marca un nuevo comienzo en su carrera con proyectos y colaboraciones que se anunciarán en los próximos meses, según un comunicado de la compañía.

“Chiquis es una fuerza innegable, no solo en la música, sino también como ícono cultural”, dijo Prajin en la nota de prensa.

El ejecutivo musical dijo que el arte, la visión y la conexión de Chiquis con los fans son inigualables, y le honra darle la bienvenida como la primera mujer en unirse a su elenco de artistas.

“Juntos, impulsaremos su ya extraordinaria carrera a nuevas alturas”, subrayó sobre el acuerdo firmado con la cantante.

Prajin también es copropietario de Double P Records y Double P Management junto con Peso Pluma, el cantante mexicano de corridos tumbados, lo que ha consolidado su posición como una de las figuras más influyentes que moldean el panorama musical latino actual.

Antecedente

Con más de una década de carrera, Chiquis, hija mayor de la fallecida Jenni Rivera, ícono del género regional mexicano, se ha convertido en una de las voces más influyentes de la música mexicana. También ha incursionado como compositora y empresaria.

Su álbum debut "Ahora" (2015) fue todo un éxito: no solo alcanzó el número uno en las listas Billboard Top Latin Albums y Regional Mexican Albums, sino que la convirtió en la primera mujer en lograrlo desde el lanzamiento póstumo de su madre, Jenni Rivera.

A lo largo de su carrera, ha sido galardonada con múltiples premios, incluyendo tres Latin Grammy, dos Premio Lo Nuestro y al menos dos nominaciones a los premios Grammy (incluyendo categorías recientes en 2023 y 2025).

Redacción web
Agencia EFE

