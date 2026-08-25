La carrera al Oscar internacional de 2027 ya tiene sus primeras apuestas

Los Ángeles, Estados Unidos.- La ceremonia de la 99 edición de los premios Oscar se celebrará el 14 de marzo de 2027 pero la carrera por la estatuilla al mejor filme internacional ya ha comenzado. Possible Love, del coreano Lee Chang-dong, se ha incorporado este martes a una lista que ya tiene más de una decena de títulos. El filme de Lee, que competirá por el León de Oro de la Mostra de Venecia que se celebrará del 2 al 12 de septiembre, es su primer largometraje ocho años después de Burning, que también fue presentado por Corea al Oscar, donde pasó el primer corte pero no entró en la lista final de cinco nominados. El comité de selección del Korean Film Council (KOFIC) destacó en un comunicado la "plenitud cinematográfica, la claridad del mensaje del director y la excelente puesta en escena" de una película inspirada en uno de los capítulos del "Decálogo" (1988) de Krzystof Kieślowski. Possible Love se une así a un listado que cuenta ya con más de una decena de títulos, entre ellos el dominicano "Melodrama", de Andrés Farías, y el colombiano "Llueve sobre Babel", de Gala del Sol.

"Melodrama" cuenta la historia de un amor prohibido entre una anciana viuda de República Dominicana y un migrante procedente de Haití y está protagonizada por las actrices dominicanas Mercedes Morales y Sarah Jorge León, y por el actor nacido en Haití Jimmy Jean-Louis. Mientras que "Llueve sobre Babel", que participó en el Festival de Sundance, es una cinta queer que la directora describe como "retro futurista trópico punk" y en la que explora temas como la muerte y la culpa desde la fantasía y el realismo mágico. Austria presentará "Rose", de Markus Schleinzer, un drama en blanco y negro protagonizado por Sandra Hüller, que se llevó el Oso de Plata a la Mejor interpretación de la Berlinale por meterse en la piel de una mujer que se hace pasar por un hombre en el siglo XVII. Por Turquía competirá Like a Limbless Tree, de Tunç Davut; por Suiza, Who is Still Alive, de Nicolas Wadimoff; por Eslovaquia, Flood, de Martin Gonda; por Taiwán, A Foggy Tale, de Chen Yu-hsun, y por República Checa, If Pigeons Tyrned to Gold, de Pepa Lubojacki. Ulya, de Viesturs Kairiss, es el título propuesto por Letonia; "Dua", de Blerta Basholli, el de Kosovo, y How to Divorce During the War, de Abdrius Blazevicius, el de Lituania. En la última edición de los Oscar se presentaron 86 películas para competir por el premio internacional, pero este año se espera que la cifra aumente dado el cambio de normas anunciado por la academia para esta categoría. A las películas presentadas por cada país se unirán las ganadoras del principal premio de seis festivales internacionales: la Palma de Oro de Cannes, el León de Oro de Venecia, el Oso de Oro de Berlín, el Premio Busan del certamen homónimo surcoreano, el Gran Premio de Sundance (EE.UU.) y el Premio Plattform de Toronto (Canadá).