Cantarranas, la capital de la escultura

CANTARRANAS, HONDURAS.- “La escultura no es una ciencia, sino un arte totalmente mecánico, que provoca sudor y fatiga corporal en su realizador... lo cubre de polvo y de escombros y le deja el rostro pastoso y enharinado de polvo de mármol como un molinero. Salpicado de esquirlas, parece cubierto de copos de nieve, y su habitación está sucia y repleta de escombros y del polvo de la piedra”, dijo en su momento el maestro del Renacimiento italiano Leonardo da Vinci.



Y en Honduras, los hacedores de este oficio artístico tan duro y a la vez tan sensible, trabajan desde hace varios días en Cantarranas, que es la casa, nuevamente, del IV Simposio Internacional de Escultura, que reúne a 12 artistas de cinco países.



Hoy se inauguran las obras en un acto especial, para luego ser distribuidas en diferentes puntos de la ciudad.



Parece curioso que sea este municipio de Francisco Morazán el que más invierte en escultura, y no precisamente las grandes ciudades que se consideran las capitales del quehacer cultural.



En conversación con Adonay Navarro, escultor hondureño y organizador del simposio junto a su colega Marlon Bernhard, es grato para los artistas saber que gracias a la iniciativa de la Alcaldía Municipal de Cantarranas, la mentalidad de la gente respecto al arte se ha ido transformando.



La dinámica del simposio es que los artistas creen sus obras en un espacio abierto, para que la comunidad local y visitantes tengan contacto con un proceso creativo que normalmente es desarrollado en un estudio a puerta cerrada, y que ese contacto genere un conocimiento y una apertura distinta hacia la creación artística.



La idea también es que el material que se utiliza salga de la misma comunidad.



“La verdad es que el arte transforma a las personas, transforma la actitud de los seres humanos, aquí en Cantarranas nosotros hemos visto la evolución que la gente ha tenido desde el primer simposio hasta ahora, no solamente del simposio, de todas las actividades culturales que se llevan a cabo”, señala Navarro, y hace mención del alcance que se puede lograr cuando el arte se pone en valor dentro de las iniciativas de desarrollo de las comunidades.



Para el caso, Cantarranas, a raíz de ese impulso al arte y justamente hacia la escultura, fundó la Escuela Municipal de Arte, convirtiéndose en el primer municipio de Honduras en impulsar un proyecto así, que además es gratuito.



Es por ello que los alumnos de la escuela forman parte del simposio de escultura, en el que se hicieron cargo de crear dos obras. Navarro destaca también que no solamente los vecinos del área urbana se han interesado tanto en el proyecto del simposio como en el de la escuela, las personas que viven en la zona rural también se han integrado a ellos.



Parte de la transformación que genera el arte en el municipio es el hecho de que las personas lo vean como una profesión y no solo como un pasatiempo, y con esa visión se educa a los estudiantes.



El proyecto que visualiza la Alcaldía de Cantarranas es institucionalizar el Simposio Internacional de Escultura. Artistas del simposio José Rodríguez, de España; Mario López y José Sabas, de El Salvador; Brenda Can y Mario Yojcom, de Guatemala; Carlos Juárez, de México; Blanca Cordon, Blas Aguilar, Deyvi Umaña, Roberto Venturas, Rosmeri Lara y Tulio Ramírez, de Honduras, y los alumnos de la Escuela Municipal de Arte de Cantarranas, son los artistas que integran el IV Simposio Internacional de Escultura.



Adonay Navarro adelantó que hay conversaciones para realizar simposios de escultura en otros dos municipios del país y en El Salvador.



El simposio finaliza hoy con la inauguración de las 18 obras a las 5:00 PM en el Paseo de la Felicidad en Cantarranas.



Posteriormente, serán distribuidas en diversos puntos de la ciudad, incluido un memorial a “Paquito” Gaitán, el alcalde de Cantarranas asesinado en la víspera de las elecciones generales del año pasado, y que fue un actor importante en el impulso de los simposios de escultura en el municipio.