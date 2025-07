Ozzy Osbourne, la legendaria figura que redefinió el heavy metal

De voz rasgada y actitud desafiante, el músico se autoproclamó el Príncipe de las Tinieblas, un apodo que caló, a juego con su melena negra, tez pálida y gafas oscuras.

Su salida de Black Sabbath -que inicialmente se había llamado The Polka Tulk Blues Band- en 1979, causada por tensiones internas y problemas personales, no frenó su carrera.

Lanzó una exitosa trayectoria en solitario con más de una docena de álbumes, entre ellos ‘Blizzard of Ozz’ (1980), que incluye clásicos como ‘Crazy Train’ y ‘Mr. Crowley’, que cautivaron a varias generaciones.

A estos años pertenecen discos como ‘Bark at the Moon’ (1983), ‘No Rest For The Wicked’ (1988) o ‘No More Tears’ (1991), todos referentes del género.