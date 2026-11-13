Can Yaman: "He tomado decisiones difíciles para no ser encasillado"

Madrid, España.- Tras conquistar al público con las telenovelas románticas y explorar la ficción de época con El turco y Sandokán, el actor turco Can Yaman defiende la necesidad de reinventarse para escapar de las etiquetas. Ese camino lo llevó a España para protagonizar la serie "El laberinto de las mariposas".
"He tomado decisiones difíciles que nadie haría solo para no ser encasillado" como actor, dijo Yaman en declaraciones a EFE en Madrid, con motivo del estreno de esta producción española, previsto para este viernes en AMC+.
Junto al actor turco, los españoles María de Nati, Andrea Duro y Félix Gómez forman parte del reparto de este thriller, que combina espionaje, intriga, venganza y acción, con una historia de amor como telón de fondo.
Yaman interpreta a un agente secreto que se convierte en el hombre más buscado de España tras ser traicionado. Mientras lucha contrarreloj para demostrar su inocencia, debe desenmascarar a quienes pretenden perpetrar un robo millonario de las arcas del Estado.
"Lucho mucho por no ser encasillado en un género", expresó el actor, quien reveló que tomó la decisión "radical" de trasladarse de Turquía a Italia y explorar otros idiomas para ponerse "a prueba".
"Cuando rodaba 'Sandokán', tenía doce millones de seguidores en Instagram; lo borré para concentrarme y empecé desde cero", contó. El actor admitió que prefiere "la credibilidad a la visibilidad", una apuesta por su evolución profesional frente a la popularidad.
Después de un año de estudiar español durante cuatro horas al día con una profesora, recibió la propuesta de El laberinto de las mariposas. El proyecto le permitió explorar un género nuevo y enamorarse de Madrid, donde alquiló una casa.
"Me gusta adaptarme; una vez que me paro de adaptar a las cosas, ya me siento muerto, así que me hace bien", subrayó.
Proyectos también en Latinoamérica
El actor, que habla cinco idiomas —turco, italiano, inglés, alemán y español—, aprende portugués para el rodaje de una película en Brasil. También reveló que recibió propuestas de Colombia y Alemania; en este último país, para interpretar a un vampiro.
"Nunca habría imaginado que haría un vampiro, pero quieren uno bronceado como yo, aunque creo que sería más lobo", bromeó Yaman, quien se siente afortunado por las ofertas que recibe.
El actor no se obsesiona con un objetivo en particular porque está convencido de que la vida le deparará mejores planes. "Es un juego de ajedrez: entre las cosas que llegan, hay que hacer el movimiento correcto", resumió.