Camilo y Evaluna Montaner lanzan canción de Navidad con ritmos latinos

Miami, Estados Unidos.- El cantante y compositor Camilo y su esposa Evaluna lanzaron este jueves 'Navidad en cada esquina', una canción "alegre y conmovedora" que fusiona ritmos de salsa y calidez latina y mezcla las formas de vivir esta temporada en Estados Unidos y Latinoamérica. "Nuestra versión de 'Navidad en cada esquina' mezcla el espíritu navideño de Colombia y Venezuela con la Navidad en Estados Unidos", afirmó en un comunicado el artista colombiano, ganador de tres premios Grammy al mejor álbum de Pop Latino.

Camilo agregó que en la Navidad se celebra en Latinoamérica con "mucho movimiento, es ruidosa, hay baile", mientras que en Estados Unidos "se trata de estar cómodos porque hace frío". Esta canción, que reinventa el clásico navideño 'It's Beginning to Look a Lot Like Christmas' con un toque español, une ambas experiencias navideñas, en palabras del cantante. El tema combina percusión tropical, piano y alegres vientos y gracias a "la química entre Camilo y Evaluna" crea "un sonido atemporal, alegre y lleno de buen humor". Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Ambos han participado en numerosos eventos este año, como la gira 'Nuestro lugar feliz' del cantante que culminó el pasado junio en Colombia tras pasar por España, México y otros países de Latinoamérica. Además ya han presentado juntos otros temas como 'Por primera vez', 'Machu Picchu' e 'Índigo', entre otros.

Gira de conciertos "Nuestro lugar feliz"

El cantante inició una gira de conciertos este año, que incluyó Honduras. El show fue el 22 febrero, casi dos años después de su última visita al país y tuvo lugar en el Palacio Universitario de los Deportes en Tegucigalpa. Ahí el cantante sorprendió a sus fanáticos al subir al escenario a su esposa Evaluna, con quien protagonizó un romántico espectáculo.

"Los primeros conciertos de Nuestro Lugar Feliz Tour por Latinoamérica se sintieron como un segundo y a la vez como una vida entera. Cuando estoy con La Tribu pierdo el sentido de la temporalidad!! Mi parte favorita siempre van a ser ustedes!!", dijo Camilo en un mensaje a través de su cuenta de Instagram al iniciar su gira de conciertos. "Aunque salgo de mi casa, me estoy llevando lo que amo, a los que amo y me voy a hacer lo que amo para la gente que amo, así que en realidad nunca me voy de casa. Gracias Tribu de Guatemala, El Salvador, Panamá, Honduras y Costa Rica por regalarme unas noches mágicas", compartió en su publicación en febrero de este año, luego de realizar los primeros conciertos. Y continuó: "Les juro que fui muy feliz. Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile, Ecuador, Perú, México, Colombia ya casi nos vemooooosss".

