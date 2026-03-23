Camilo confirma gira mundial: ¿Está Honduras en la lista de conciertos?

Miami, Estados Unidos.- El cantautor colombiano Camilo anunció este lunes su Camilo Worldwide Tour 2026, una travesía que lo llevará a casi 40 ciudades de Europa y América entre junio y diciembre de este año.

El artista, seis veces ganador del Grammy Latino, viene construyendo en los últimos años una base de seguidores que trasciende fronteras y géneros, y esta gira parece ser la expresión más ambiciosa de ese fenómeno hasta la fecha. El anuncio confirma lo que muchos fans anticipaban desde que el año pasado se difundieron las primeras fechas aisladas en Estados Unidos y Puerto Rico. Aquellas seis presentaciones, inicialmente programadas para abril en territorio norteamericano, fueron reagendadas para octubre y quedaron incorporadas dentro de este megaproyecto de gira mundial.

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Europa abre el camino

El primer capítulo de la gira se escribirá en el viejo continente. El Camilo Worldwide Tour arranca el 13 de junio en Tenerife, España, y desde allí encadena paradas en algunas de las salas más icónicas de Europa. Londres el 15, París el 17, Milán el 19, Dietikon el 20, Berlín el 22 y Ámsterdam el 24 completan un recorrido europeo que reúne seis países en menos de dos semanas.

Para un artista cuya música transita con igual naturalidad entre el pop romántico y el urbano, pisar esos escenarios representa también un mensaje sobre hacia dónde apunta su carrera internacional.

México, escenario de la mayor concentración de fechas

Tras el descanso veraniego, la gira desembarca en América con México como epicentro. Con 14 fechas repartidas entre finales de agosto y la primera mitad de septiembre, el país azteca recibe la porción más extensa de toda la gira. Ciudad de México abre el 28 de agosto, y desde ahí la ruta avanza por Querétaro, León, Veracruz, Monterrey, Guadalajara, San Luis Potosí, Hermosillo, Puebla, Tampico, Cancún, Mérida y Villahermosa, hasta cerrar en Acapulco el 20 de septiembre. Es una apuesta clara por un mercado que históricamente ha respondido con entusiasmo a su propuesta musical.

El Caribe y Estados Unidos, en octubre

El mes de octubre comienza en San Juan, Puerto Rico, y continúa en Miami el 9, Orlando el 10, Chicago el 15 y Nueva York el 17. Santo Domingo, República Dominicana, se suma el 4 de octubre a ese tramo caribeño antes de que la gira cruce definitivamente al norte. En Nueva York, Camilo se presentará en el Infosys Theater del Madison Square Garden, uno de los recintos más emblemáticos del entretenimiento mundial.

Sudamérica cierra el año

La recta final de la gira pertenece a América del Sur. Desde el 23 de octubre, cuando Asunción recibe la primera fecha sudamericana, el itinerario avanza sin pausa por Buenos Aires, Montevideo, Rosario, Córdoba y Mendoza en Argentina y Uruguay, luego cruza a Santiago de Chile en noviembre, sube por Arequipa y Lima en Perú, y regresa al norte de Sudamérica para cerrar en Ecuador y Colombia. Quito el 4 de diciembre, Cuenca el 5 y Bogotá el 12 de diciembre ponen punto final a seis meses de gira. Regresar a Colombia, su país natal, como última parada tiene una carga simbólica que difícilmente pasa desapercibida.

La gira llega en un momento de renovación artística para Camilo. Según información difundida a través de un comunicado oficial, los asistentes a los conciertos tendrán acceso anticipado a material inédito, pues el artista prevé lanzar su quinto álbum de estudio a lo largo de este año.

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