BTS regresará a México en 2027, confirma la presidenta Claudia Sheinbaum

Ciudad de México.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reafirmó este jueves el regreso a México en 2027 de BTS, uno de los grupos de K-pop más populares a nivel mundial, tras la visita de Estado del presidente surcoreano, Lee Jae-myung, donde ambos mandatarios acordaron ampliar bilateralmente los intercambios culturales.

“El día de mañana se presentará el grupo Stray Kids en nuestro país y también esperamos la llegada de BTS a México nuevamente en el 2027”, apuntó la mandataria durante un mensaje conjunto en Palacio Nacional.

La gobernante mexicana ya había anunciado en mayo pasado que los siete integrantes de BTS aceptaron su propuesta de volver al país en 2027, aunque hasta ahora no se han publicado fechas ni el lugar donde se realizarán las presentaciones.