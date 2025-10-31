'Bohemian Rhapsody', la obra maestra de Freddie Mercury cumple hoy 50 años

Londres, Reino Unido.- Hace 50 años, el cantante británico Freddie Mercury se propuso cambiar las reglas de la música y fusionar géneros como el rock o la ópera en un único tema. De esta mezcla nació 'Bohemian Rhapsody', considerada una de las mejores canciones de la historia y convertida en un himno intergeneracional. El 31 de octubre de 1975, 'Bohemian Rhapsody' vio la luz como el primer sencillo del cuarto álbum de Queen 'A Night at the Opera', una apuesta arriesgada, especialmente para las radios de la época, por sus casi seis minutos de duración, pero que dio sus frutos: el tema se mantuvo 9 semanas en el número uno en las listas de éxitos británicas y catapultó al estrellato mundial a la banda londinense. Compuesta principalmente por Mercury, la canción fue apodada primero como 'La cosa de Fred' ('Fred´s thing'), pues según cuenta el guitarrista de Queen, Brian May, en el documental de la BBC 'La historia de Bohemian Rhapsody' (2004), al contrario que otros temas del grupo que nacieron en el estudio, esta fue una excepción porque todo estaba construido de antemano en la cabeza de Freddie.

Tres canciones en una

En el libro 'Freddie Mercury: su vida contada por él mismo' (2006), que reúne sus citas y entrevistas, el 'frontman' de Queen confiesa que 'Bohemian Rhapsody' era algo que llevaba mucho tiempo queriendo hacer y que, en realidad, eran tres canciones distintas que acabó juntando. "Solo quería meter algo de ópera en un contexto de rock and roll. ¿Por qué no? Se trataba de ir tan lejos como me permitieran los límites de mi capacidad", dijo Mercury. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Uno de los aspectos más destacados de 'Bohemian Rhapsody' es precisamente su compleja estructura musical. La canción comienza con una introducción a capela, seguida por una balada, una sección operística, una parte de 'hard rock' y finalmente un cierre melódico. La producción, a cargo de Roy Thomas Baker, también supuso un gran desafío técnico que superó a la tecnología de aquel momento. Las gargantas de Mercury y dos de sus compañeros de banda, Brian May y Roger Taylor, crearon un efecto coral de cerca de 200 voces y regrabaron sobre la cinta hasta el punto de volverla transparente y llegar prácticamente a romperla.

Su significado, el mayor secreto