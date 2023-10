Así suena “Ojo x ojo”, la nueva canción de la mexicana Kenia Os

SINALOA, MÉXICO.- “Hoy solo salí pa’ janguear, pa’ beber, no hubo tiempo de pensarte.Ya no-no-no. Hace rato subí de nivel y tú tan low para rogarte. Ya no-no” dice el coro de “Ojo x ojo”, la nueva canción de la mexicana Kenia Os. Tras semanas de promoción al respecto de su más reciente propuesta musical, firmada bajo el sello de Sony Music, e incluida en su disco “K-23”, la originaria de Mazatlán Sinaloa finalmente estrenó el sencillo completo junto a su respectivo videoclip. El sencillo, lanzado este jueves 26 de octubre, de inmediato se volvió tendencia en plataformas como X (antes Twitter) y YouTube. Mientras, sus fanáticos tratan de conseguir lo mismo en Spotify, a la vez que han inundado las redes sociales de la cantante demostrándole su apoyo con este nuevo proyecto.

“Si no les gusta, ya no sé qué voy a hacer, ya me retiro, bye. Estoy nerviosa. Vamos a ver qué pasa, voy a dejarlo correr”, expresó la cantante en su Instagram al momento del lanzamiento. Minutos después, las reacciones se hicieron llegar, destacando el buen trabajo de la mexicana en su corta pero prometedora carrera.



“Ojo x ojos” fue producida por JonTheProducer, mientras que el videoclip, que muestra a Kenia en un contexto sombrío, vestida de negro y con un maquillaje igualmente oscuro (con aires a la temporada de Halloween), estuvo a cargo de Daniel Eguren.