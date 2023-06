Así son los nuevos tenis que Bad Bunny creó para Adidas

“Eran el detalle esencial del estilo que quería y el look que quería tener dependiendo de lo que iba a hacer ese día. Salía con mis amigos y nos preguntábamos, ¿qué zapatillas vas a usar hoy?”

Cuando lanzó su primer diseño con Adidas en el 2021, el artista se sinceró sobre su relación con la moda y con las zapatillas. “Siempre me encantaron las zapatillas desde niño”, compartió en un comunicado de Adidas.

Actualmente el cantante promociona el sencillo Where she goes?, que se encuentra entre los más escuchados a nivel global en plataformas de streaming.