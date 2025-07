Gabriela Maldonado: así es la candidata que busca la corona de Miss Earth Honduras 2025

Su carrera artística comenzó en Nueva York, donde hizo su primer casting para The Voice en 2016. Aunque fue seleccionada para la etapa en vivo bajo la tutela de Adam Levine, no pudo continuar por razones familiares. Sin embargo, su talento no pasó desapercibido. "Este año me volvieron a contactar para una nueva oportunidad, pero estoy enfocada en otros proyectos", explica.