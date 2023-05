Anuel AA dedicó su nueva canción a Karol G con dardo a Feid incluido: “Mejor que yo no va ser, no”

Ahora, en respuesta al éxito de ‘TQG’, la colaboración entre la “Bichota” y “Shakira” donde es objeto de algunas indirectas, el puertorriqueño salió al paso para responderle sin complejos a su ex.

Cabe destacar que días atrás, durante un concierto ofrecido en Miami, el cantante modificó algunas partes de sus canciones para referirse directamente a su ex, pero también a Feid, de quien se rumora que sería la nueva pareja de Karol G.

Anuel publicó en sus redes sociales el tráiler de su nueva canción ‘ Mejor que yo ’, sumado a un mensaje que no dejó espacio a interpretaciones, pues escribió “Te la dedico, bebé”, y etiquetó a la antioqueña en su cuenta de Instagram.

Estas acciones por parte de Anuel AA causaron furor en las redes sociales donde los internautas expresaron su opinión al respecto. Algunos especularon con que se trataba de una movida de marketing, pero otros opinaron que el puertorriqueño aún no supera la ruptura con Karol G.

La letra ha sido tachada por algunos como demasiado vulgar, tanto por el lenguaje empleado como por lo directa que es contra su ex pareja.

“Hace tiempo que ya no nos comemos, ya tienes novio, te echo de menos. Él no te entiende como yo te entiendo y ni te lo mete como yo te lo meto. Mejor que yo nunca va a ser, no, ni anotando mis truquitos en papel”, reza una de las partes.

De esta forma, la polémica entre Anuel AA y Karol G lejos de cerrarse, continúa sumando episodios.