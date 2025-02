Ana Jurka habla de su salida de Telemundo: “Hubo un tiempo que sí me afectó muchísimo y tenía mucha ansiedad y todo”

Miami, Estados Unidos.-La periodista hondureña Ana Jurka decidió hablar sobre su salida de Telemundo y lo mucho que le afectó tomar la decisión.

La famosa hondureña mencionó en una entrevista con People en Español que sí ha extrañado estar en el canal, sobre todo porque sus compañeros se habían convertido en su familia.

“¿Qué me hace falta? Me hace falta, la verdad es que tus compañeros se convierten en familia. Yo lo he dicho muchas veces, a mí el deporte me cambió la vida en todo sentido y le debo mucho y amo a la empresa, amo a mis compañeros y me hacen muchísima falta. Hay días que todavía me hacen mucha falta”, dijo.