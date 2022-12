AMLO pide a Bad Bunny hacer un concierto gratis en México

La petición anterior la hizo luego que miles de personas no pudieran ingresar a uno de sus conciertos finales en el e stadio Azteca por la clonación de boletos.

López Obrador aseguró que su gobierno no le puede pagar lo que cobra el cantante puertorriqueño, pero sí se pueden encargar de toda la escenografía.

El concierto de Bad Bunny en el estadio Azteca en la Ciudad de México estuvo lleno de controversia por el caos que se vivió a las afueras del recinto deportivo.

Y es que miles de fans no lograron entrar al primero de los dos shows que ofreció por la clonación de boletos. Ante esta situación, AMLO dijo haberse sentido mal por los jóvenes.

“Nos dio mucho sentimiento ver a jóvenes tristes que no pudieron entrar porque les clonaron sus boletos, porque les hicieron fraude, algunos llorando, porque ahorraron durante mucho tiempo para poder comprar sus boletos. La verdad que sí me produjo sentimiento y le he dado instrucciones al procurados del consumidor que actúe para que les devuelvan sus recursos y el dinero que usaron y el excedente”, comentó.