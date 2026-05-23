Alejandro Marcovich, exguitarrista de la banda Caifanes, queda en coma tras derrame

Ciudad de México, México.- El exguitarrista de la banda mexicana de rock, Caifanes, Alejandro Marcovich, de 65 años, se encuentra en estado de coma tras sufrir un derrame cerebral la noche del pasado martes, informaron este viernes sus familiares.

Mediante un comunicado, la esposa de Marcovich, Gabriela Martínez, y sus hijos, Béla y Diego, relataron que el pasado martes el músico sufrió el derrame cerebral y fue trasladado de urgencia al hospital.

"El músico se encuentra en estado de coma en el área de terapia intensiva con un pronóstico reservado", indicaron en la nota y señalaron que "está en buenas manos de médicos especialistas junto a su esposa y dos hijos".