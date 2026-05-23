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Alejandro Marcovich, exguitarrista de la banda Caifanes, queda en coma tras derrame

Familiares de Marcovich explicaron que, ante esta situación, Alejandro "no podrá asistir a las fechas de conciertos ya pactadas hasta nuevo aviso"

  • Actualizado: 23 de mayo de 2026 a las 17:02
Alejandro Marcovich, exguitarrista de la banda Caifanes, queda en coma tras derrame

En 2010, a Marcovich médicos le detectaron un tumor cerebral y entró a cirugía y en 2022 fue diagnosticado con cáncer de próstata.

 Foto: EFE

Ciudad de México, México.- El exguitarrista de la banda mexicana de rock, Caifanes, Alejandro Marcovich, de 65 años, se encuentra en estado de coma tras sufrir un derrame cerebral la noche del pasado martes, informaron este viernes sus familiares.

Mediante un comunicado, la esposa de Marcovich, Gabriela Martínez, y sus hijos, Béla y Diego, relataron que el pasado martes el músico sufrió el derrame cerebral y fue trasladado de urgencia al hospital.

"El músico se encuentra en estado de coma en el área de terapia intensiva con un pronóstico reservado", indicaron en la nota y señalaron que "está en buenas manos de médicos especialistas junto a su esposa y dos hijos".

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Debido a este percance, explicaron, Marcovich "no podrá asistir a las fechas de conciertos ya pactadas hasta nuevo aviso", al tiempo que agradecieron tantas muestras de cariño, oraciones y buenos deseos que han llegado a ellos.

Además, confiaron en su pronta recuperación y agradecieron a seguidores y medios su comprensión en estos momentos tan difíciles.

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Con raíces de Europa del Este, nacido en Argentina y exiliado a México junto con su familia en la adolescencia, Marcovich formó parte de Caifanes de 1989 a 1995, años en que se desintegró el grupo por problemas y disputas leagles entre Alejandro y el vocalista Saúl Hernández, pero volvió a reunirse en abril 2011.

En 2010, a Marcovich médicos le detectaron un tumor cerebral y entró a cirugía y en 2022 fue diagnosticado con cáncer de próstata.

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Redacción web
Agencia EFE

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