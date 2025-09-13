Akon enfrenta divorcio por “diferencias irreconciliables” tras 28 años de matrimonio

Los Ángeles, Estados Unidos.- Tomeka Thiam ha presentado oficialmente una demanda de divorcio contra el cantante Akon, poniendo fin a un matrimonio que comenzó en septiembre de 1996.

La documentación legal indica que la causa principal es “diferencias irreconciliables”. Según los documentos obtenidos por medios especializados, Tomeka Thiam, de 50 años, solicita la custodia física exclusiva de su hijo de 17 años, mientras busca la custodia legal compartida con el intérprete de Sorry, Blame it On Me.