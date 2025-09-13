  1. Inicio
Akon enfrenta divorcio por “diferencias irreconciliables” tras 28 años de matrimonio

Tomeka Thiam ha presentado oficialmente una demanda de divorcio contra el cantante Akon, poniendo fin a su matrimonio de casi 29 años

  • 13 de septiembre de 2025 a las 10:15
Los próximos meses serán determinantes para resolver los términos legales.

Foto: Instagram

Los Ángeles, Estados Unidos.- Tomeka Thiam ha presentado oficialmente una demanda de divorcio contra el cantante Akon, poniendo fin a un matrimonio que comenzó en septiembre de 1996.

La documentación legal indica que la causa principal es “diferencias irreconciliables”. Según los documentos obtenidos por medios especializados, Tomeka Thiam, de 50 años, solicita la custodia física exclusiva de su hijo de 17 años, mientras busca la custodia legal compartida con el intérprete de Sorry, Blame it On Me.

Instagram

Además, la demanda incluye la petición de manutención conyugal, con el objetivo de impedir que Akon reciba apoyo económico alguno.

La pareja contrajo matrimonio en 1996, y su separación coincide con la cercanía de su aniversario número 29.

Akon, conocido por su carrera musical y por mantener discreción respecto a su vida privada, no ha emitido comentarios públicos sobre la separación. Tomeka Thiam es la única esposa legalmente reconocida del artista en Estados Unidos.

Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

