Jason Lee sueña con trabajar en una película de los hermanos Coen

"Aunque fuera un papel pequeñísimo con solo una frase, participar en una película de los hermanos Coen me parecería que sería cerrar el círculo de mi carrera", aseguró este viernes en la San Diego Comic-Con de Málaga (España).

Málaga, España.- El actor estadounidense Jason Lee , conocido entre otros trabajos por la saga cinematográfica de "Alvin y las ardillas" y la serie cómica "Mi nombre es Earl", no tiene dudas al confesar que sueña con trabajar "en lo que sea para los hermanos Coen ".

Precisamente, fueron también Joel y Ethan Coen los que, tras unos inicios como patinador profesional, le empujaron a dejar en segundo plano el monopatín y a probar suerte con la interpretación.

"A finales de los ochenta y principios de los noventa -recordó-, cogí la costumbre de ver películas de una manera un poco obsesiva. Empecé a coleccionar cintas de VHS y me metí a tope en las películas de los hermanos Coen. Barton Fink me encantó, y Steve Buscemi me gustó mucho en esa película. Lo bizarro me encantaba, y me apetecía hacer cosas así".

Sobre "Alvin y las ardillas", comentó que eran largometrajes "que funcionaban con los niños" y le llama la atención la posibilidad de rodar esas cintas "que eran bastante técnicas, porque ver el resultado final era increíble".

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Admitió que rechazó "muchas veces" el papel protagonista de "Mi nombre es Earl", y solo lo aceptó después "de medir las ventajas y los inconvenientes de esta decisión" y comprobar finalmente "que había más ventajas".

En ese momento, se debatía "ante el dilema de si quería ser un actor de películas o un actor de series y de televisión", porque "ahora todo el mundo hace de todo y no pasa nada, pero en aquella época sí que había una separación más clara entre el cine y la televisión".

"También era una carga de trabajo muy fuerte, y no sabía si quería dedicar tanto tiempo a estar rodando veintisiete episodios de la serie para una temporada", añadió.

Aquella serie le trajo otras recompensas. "He escuchado muchas historias de gente que me contaba que 'Mi nombre es Earl' le afectó muy positivamente, que le tocó el corazón y que fue mucho más allá de ser un entretenimiento, porque verdaderamente le cambió".

"En Estados Unidos, he conocido muchísimas historias maravillosas, por ejemplo de personas que habían estado en un proceso de cáncer o de adicción y a las que ver la serie les había ayudado mucho", incidió.