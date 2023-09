Actor Colman Domingo será nueva voz de Batman

Tegucigalpa, Honduras. Una vez más el murciélago regresa. En esta ocasión, lo podemos esperar en una serie radiofónica original de Spotify. Y se ha confirmado que Colman Domingo será el encargado de dar vida a Bruce Wayne y a su intimidante alterego. Esta será la más reciente entrega en una franquicia de relatos que la plataforma de streaming ha preparado en colaboración con DC.

De acuerdo con The Hollywood Reporter, Colman Domingo será Batman en la nueva serie The Riddler: The Secret in the Dark. El show es la siguiente entrega luego de Batman: Desenterrado, el pasado podcast escrito por David S. Goyer que llegó a América Latina doblado a través de la misma Spotify. En él, Winston Duke prestó su voz al personaje en ella, pero ahora será el turno de este nuevo intérprete.