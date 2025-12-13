¿Qué opinaba Abraham Quintanilla sobre la muerte? "Tengo la esperanza de verla otra vez"

Texas, Estados Unidos.-Abraham Quintanilla Jr., padre de Selena, compartió en 2024 su visión sobre la muerte, marcada por la fe y la esperanza de un reencuentro con su hija. En declaraciones retomadas por la revista TV y Novelas, el productor musical habló abiertamente sobre cómo él y su esposa han afrontado el paso del tiempo tras la pérdida. Quintanilla aseguró que tanto él como su esposa conservan “la esperanza de ver a Selena otra vez”, afirmación que sustenta en sus creencias religiosas.

Explicó que, de acuerdo con lo que interpreta de la Biblia, existe la promesa de que las personas que han muerto podrán volver a la vida en el reino de Cristo, lo que le permite no ver la muerte como un final definitivo. Desde su perspectiva, esta creencia ha sido clave para sobrellevar el duelo y continuar adelante. Para Abraham Quintanilla, la muerte representa una separación temporal y no una despedida permanente, una idea que ha guiado su forma de recordar a su hija y de mantener viva su memoria sin perder la esperanza. En ese mismo contexto, Quintanilla habló sobre el museo dedicado a Selena, al que describió como un espacio que refleja el cuidado y el legado de la cantante.