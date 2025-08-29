Día Mundial de los Videojuegos: ¿por qué merecen ser celebrados?

Hoy, 29 de agosto, se celebra una de las efemérides que pasa más desconocida para la mayoría, el Día Mundial de los Videojuegos. Es cierto que no cuenta con un carácter oficial como otras celebraciones, pero su celebración ya se ha extendido a lo largo y ancho del mundo, para aquellos que disfrutan de esta industria. ¿Cómo comenzó todo? Pues la historia se remonta a 2008, cuando tres de las revistas de videojuegos más importantes de la época, Hobby Consolas, PlayManía y PC Manía, se pusieron de acuerdo y decidieron que los videojuegos necesitaban un día para ser celebrados. A lo largo de los años, la fecha fue aceptada y celebrada por el resto del mundo como un día para homenajear estas obras.

En Estados Unidos, el Día Nacional de los Videojuegos se celebra el 12 de septiembre, desde 1997, sirviendo como antecedente histórico del amor de las personas por este medio. Hoy en día, los videojuegos forman parte de nuestras vidas como ese pequeño momento de relajación en el que podemos separarnos del mundo real por un momento y simplemente disfrutar de algo divertido o de una buena historia.

¿Por qué celebramos los videojuegos?

A estas alturas, la creencia de que los videojuegos son perjudiciales o inútiles está mucho más diluida a diferencia de como era hace varios años, cuando este medio era atacado bajo argumentos carentes de bases reales, especialmente en las regiones menos desarrolladas del mundo. Los videojuegos como forma de entretenimiento, medio de expresión artística, vehículo narrativo y hasta herramienta de apoyo terapéutico o agente de cambio son una realidad. La fortaleza más grande de un videojuego es que puede adoptar la forma que los autores deseen y, como resultado, servir a un propósito específico, ya sea convertirse en un mega éxito de ventas o transmitir un mensaje poderoso.