Luis Miguel revuelve las redes tras aparecer más delgado y con look más jovial

FLORIDA, ESTADOS UNIDOS- Diversas fotografías de Luis Miguel difundidas en redes sociales han causado revuelo entre los internautas al percibir su apariencia más delgada y jovial.



'El Sol' de México, quien el pasado fin de semana cumplió 40 años de trayectoria, fue captado en dos ocasiones en público. La primera fue en un restaurante posando junto a uno de sus fanáticos, mientras que la otra fue dentro de una agencia de automóviles de lujo.



Su apariencia física llamó la atención de los usuarios, pues luce mas delgado y con un look más joven, lo que muchos relacionaron con un posible regreso a la música, sin embargo, no ha dado más detalles que una publicación con un 2022 en letras doradas a inicio de año. "Estás hermoso", "Luces bello", "Qué divino se ve, siempre tan guapo y con mucho glamour, que alegría saber que esta bien", "Pasan los años hay que asumir y recordar que era divino y sigue siendolo", escribieron algunos usuarios de Instagram.



Ambas apariciones del artista mexicano son las primeras tras el final de su serie biográfica en Netflix, misma que cuenta sus diversos y duros momentos en su vida, así como sus momentos de auge y vida personal. Además, su nuevo look vino a dar calma a sus fanáticos tras los rumores de depresión y vida de excesos.

ESTABA VIENDO LAS FOTOS ACTUALES DE LUIS MIGUEL... OYE NO SE VE NADA MAL. CHURRAZO NUESTRO PAPI LUISMI. ♥️♥️ pic.twitter.com/CNJypGZECd — La Tía Influencer (@GabellaNites) January 21, 2022

Perfil

Luis Miguel Basteri nació un 19 de abril de 1970 en Puerto Rico e inició su carrera artística a los 12 años de edad. Su talento y carisma lo han convertido en uno de los cantantes más populares y queridos de México, pues su música sigue siendo sensación en muchos países a nivel mundial.

El intérprete de 'La Incondicional' enfrentó problemas económicos meses anteriores, pero pudo estabilizarse con el rodaje de la mencionada serie en el gigante de los streamings.

