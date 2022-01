Cardi B pagará los gastos fúnebres de las víctimas del incendio del Bronx, EEUU

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS.- La rapera estadounidense Cardi B decidió hacerse cargo de los gastos fúnebres de las víctimas que ocasionó el voraz incendio el pasado 9 de enero en la comunidad del Bronx, Estados Unidos.



La tragedia fue a causa de un calentador eléctrico defectuoso y fueron un total de 19 personas las que inhalaron humo y, por ende, perdieron la vida, así como más de 60 heridos, según informaron las autoridades locales.



De modo que Cardi, de 29 años, quien también nació en el Bronx, se ofreció a pagar el funeral de las víctimas así como la repatriación, pues hay algunas personas que son originarias de África. "Estoy extremadamente orgullosa de ser del Bronx, tengo muchos familiares y amigos que todavía viven y trabajan allí. Entonces, cuando me enteré sobre el incendio y todas las víctimas, supe que tenía que hacer algo para ayudar", explicó la rapera en un comunicado.

"No puedo imaginar el dolor y la angustia que están experimentando las familias de las víctimas, pero espero que no tener que preocuparse por los costos asociados con el entierro de sus seres queridos los ayude a seguir adelante y a sanar", añadió.



Según dio a conocer su representante, Cardi B se coordinó con el alcalde a la ciudad Eric Adams para asegurarse que todas las familias sean incluidas en la donación. “Estamos agradecidos con Cardi B, una verdadera superestrella dentro y fuera del escenario, por otorgar un alivio financiero a las familias de las víctimas”, expresó el alcalde en su cuenta oficial.

En consecuencia, otros famosos como Jack Dorsey, el exYankee Derek Jeter, Jay-Z, DJ Khaled, Busta Rhymesse y Fat Joe han sumado a la campaña de solidaridad con los afectados realizando importantes contribuciones monetarias.

.@iamcardib is a superstar on and off the mic who makes the Bronx and our city proud every day, and we're so grateful to her and the grassroots donors who have stood up for everyone affected by last week's tragic fire.



You can still help. Visit https://t.co/osJkcX5T5m pic.twitter.com/K0IVEORdIy