Harold Umanzor y su nacimiento dan esperanza y amor esta Navidad en la capital

COMAYAGÜELA, HONDURAS.- Con la intención de llevar un mensaje de amor, esperanza y paz en esta época decembrina, el joven Harold Umanzor utilizó su talento artístico para realizar un nacimiento que se ha convertido en costumbre desde hace años en su casa ubicada en el barrio El Chile de la capital de Honduras.

El nacimiento de Jesús, la llegada de los Reyes Magos y la visita de María a una de sus primas son algunas de las escenas tomadas de la Biblia que plasma la obra de arte, misma que ha sido visitada por familiares, amigos y vecinos de la zona, quienes esperan con ansias esta fecha para apreciar la temática que se torna novedosa año tras año.

"Esta vez la ciudad de Nazareth, donde nació y vivió Jesús, fue la temática que abordé al mismo tiempo que enfatizó sobre el papel y ejemplo de María para muchos", explicó Umanzor a EL HERALDO. "El evangelio nos invita a ser como María, a decir sí a ese llamado que nos hace Jesús", agregó.

Esta costumbre del capitalino se ha convertido en una de las más esperadas por los residentes de Barrio El Chile, quienes suelen estar ansiosos y a la expectativa los diciembres de cada año.

Las escenas plasmadas fueron tomadas del Evangelio de San Lucas. Foto: El Heraldo

Trabajo arduo

Según contó el capitalino, recrear dichas escenas le llevó alrededor de 48 horas consecutivas, en las que el amor hacia su abuela Martha Rivera Coello, quien murió hace dos años y fue la pionera de esta costumbre, fue su mayor inspiración.

"Para mí este nacimiento significa mucho, me motiva a evangelizar, ser ese instrumento de Dios con otras personas y aunque hacerlo sin mi abuela me llena de nostalgia, sé que debo seguir con esta tradición que me gusta y amo", confesó el capitalino.

Hasta el momento, Harold Umanzor ha recibido a más de cien personas, entre familiares, amigos y vecinos, que llegan a apreciar su obra. Asimismo, través de las redes sociales ha compartido fotografías del nacimiento para llegar a las personas que viven lejos y brindarles un mensaje de amor y esperanza en medio de la adversidad.

Materiales naturales y artificiales fueron tomados para la recreación del nacimiento. Foto: El Heraldo

Harold invitó a los capitalinos a acudir a apreciar su nacimiento en su casa de habitación ubicada en el barrio El Chile, media cuadra del kinder Mundo Maravilloso, última casa.

"La Navidad para mí es alegría, es compartir, es amor, es vivencia, pero sobre todo es enseñar el verdadero sentido del nacimiento del niño Jesús", concluyó.

Pese a las adversidades se han presentado este año, los hondureños abrazan la temporada navideña con la ilusión de un prometedor 2022, por lo que recreaciones como el nacimiento del niño Jesús dan ese sentimiento de paz que los impulsa a seguir luchando.

