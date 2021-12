Vicente Fernández Jr. habla sobre el libro que vincula a su familia con el narco  

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- El hijo de Vicente Fernández, también llamado Vicente Fernández Jr., reaccionó sobre el libro escrito por la periodista Olga Wornat, en donde se relaciona a un integrante de su familia con un exlíder del narcotráfico.



“Yo nunca hablé con esta periodista. Sí, me buscó, pero no la atendí. Todo lo que dice su libro ahora lo tendrá que probar; no tengo más comentarios”, indicó el mayor de los hermanos.



La comunicadora argentina, que también escribió un libro que del expresidente mexicano Felipe Calderón, señaló en el canal en YouTube del periodista Julio Astillero que ahora cambió diametralmente sus temas de investigación, pues se enfocó en el tema de lo popular.



“Ahora el texto no habla de política dura, ni de narcotráfico o corrupción”, señaló en referencia a ‘El Último Rey’, la biografía no autorizada de Vicente Fernández.



Entretanto, según medios mexicanos, la familia de Vicente accederá a acciones legales para desmentir a la periodista.



Esto sucede mientras Vicente Fernández regresó a terapia intensiva por una recaída en su salud.