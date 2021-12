"No tengo nada que esconder", responde Ninel Conde a quienes dicen que recibió dinero de un narco

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- Tras ser señalada de haber recibido una fuerte suma de dinero de un supuesto narcotraficante, la cantante Ninel Conde habló sobre el tema y aseguró que no tiene nada que esconder porque todo lo ha logrado con su trabajo.



Según la periodista Anabel Hernández, en su libro "Emma y las otras señoras del narco", la intérprete del "Bombón asesino" recibió cerca de 100 mil dólares por tener una cita con Arturo Beltrán Leyva, alias "El Barbas".



"Se asegura que Ninel Conde aceptó una cita con Arturo (Beltrán Leyva) a cambio de 100 mil dólares y que sólo sería por dos horas", dice un fragmento del libro de Hernández.



Ante esta acusación, la cantante habló con los periodistas durante una visita a Chilapa, Guerrero, México, y manifestó: "Yo estoy tranquila porque tengo 23 años de carrera trabajando honradamente, haciendo un patrimonio para mis hijos. En ningún momento se me ha requerido ningún tipo de documentación. Si la autoridad en su momento lo hace, tenemos todo respaldado, todo documentado, que es transparente y no tengo nada qué esconder".

Luego de su presentación, la esposa de Larry Ramos -prófugo de la justicia por estafa-, aseguró que "Dios ha sido su único proveedor y que todo lo ha logrado gracias a la enseñanza de su madre de nunca decir no al trabajo.



"Gracias por seguirme desde hace casi ya 25 años de arduo trabajo, trabajo que amo y respeto y le debo lo que soy. Dios ha sido mi único proveedor y la enseñanza que me dejo mi madre de nunca decirle que no al trabajo! (...) Vamos para adelante de la mano de Dios", escribió junto a videos y fotografías de su presentación.



En 2018 también se le relacionó con Jesús Pérez Alvear, quien es señalado por Etados Unidos como el "lavador" de dinero del Cartel de Jalisco Nueva Generación y el cartel de "Los Cuinis".



Hace unos días también se le acusó de haber ayudado a escapar a su esposo Larry Ramos de la justicia estadounidense por los delitos de fraude en contra de al menos 200 personas, entre ellas la cantante Alejandra Guzmán.

Libro de Anabel Hernández

En el libro de la periodista especializada en temas de narcotráfico, la cantante mexicana Ninel Conde conoció a "El Barbas" cuando estaba casada con Juan Zepeda, quien terminó en prisión.



Años antes había sido pareja de José Manuel Figueroa, hijo de Joan Sebastian, a quien Anabel también señala de tener vínculos con el narcotráfico.



“Lo que he dicho de ella está en el libro, no es más, ni menos. Es lo que está en el libro, yo no voy a aumentar ni quitar una coma”, comentó en entrevista la reportera que ha indagado a los cárteles del narco en los últimos 15 años.



“Yo me hago responsable de lo que está escrito ahí, porque no es una difamación lo que está escrito. Yo no sé lo que puedan opinar o no opinar o lo que han opinado o pueden opinar otras personas, eso no está en mi control, no puedo hacerme responsable de lo que digan otros”, sostuvo.