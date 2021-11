Video: La terrible caída de Karol G durante un concierto en Miami

MIAMI, ESTADOS UNIDOS.- La cantante colombiana Karol G sufrió una terrible caída la noche del viernes mientras realizaba un concierto en el FTX Arena en Miami.



La compositora que realiza la gira "Bichota Tour" no sufrió daños graves luego de rodar por varias gradas, pero sí rompió en llanto al asegurar que quería que su presentación fuera "perfecta".



Y es que en las imágenes compartidas en las redes sociales muestran que se desliza y cae mientras interpretaba "Ahora me llama", éxito que compartió con Bad Bunny.



Tras caer, la cantante queda en el piso por varios segundos hasta que una de las bailarinas llega donde ella y le ayuda a ponerse en pie. En los videos compartidos se puede ver a sus fanáticos sorprenderse por el accidente.

Vea aquí: Así era la reguetonera Karol G antes de sus cirugías



Luego de ponerse en pie, la ex de Anuel AA se arregló el cabello y dijo: "Lo que tu digas me resbala" y siguió con su show.



Minutos después, antes de interpretar otro tema comentó a sus fanáticos entre risas: "Se me partieron todas las uñas, creo que se me partió la rodilla... me duele todo".



Agregó: "Pero nada ¿ustedes creen que yo después de haber llenado toda esta arena por primera vez en mi vida.. (rompe en llanto) olviden que pasó que yo quería que fuera perfecto".



La colombiana siguió con sus presentaciones mientras cientos de personas coreaban sus mayores éxitos. Hasta el momento no se ha pronunciado en redes sociales.