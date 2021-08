"No me he hecho ninguna operación", Adamari López sobre su drástico cambio de figura  

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- Ante el notable cambio al bajar de peso, la presentadora mexicana Adamari López aclaró que no usó ninguna operación para bajar kilos, "todo fue natural con ejercicio".



A la mexicana en redes sociales se le levantó una ola de críticas porque muchos de sus usuarios la acusaron de haber usado cirugías para poder adelgazar.



“No me he hecho ninguna operación bariátrica, no está en mis planes hacerme operaciones… Después del cáncer, que es con la única operación que me hice en toda mi vida, no he estado en el hospital”, declaró para el diario español La Opinión.



Además de descartar por completo la cirugía en la que se extirpa una parte del estómago, la conductora narró cómo ha sido la experiencia de mejorar sus hábitos de vida.



“(Mi motivación) fue enfocarme y ponerme un poco más estricta conmigo misma. En principio, cuando empecé rebajé como 10 libras y empecé también hacer ejercicios y la primera parte me fue bastante bien", explicó.

Adamari López dejó atrás la vida de gordita, pues ahora se enfoca en comer saludable para poder estar en forma.