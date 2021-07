Miranda McKeon, actriz de "Anne with an E", lucha contra el cáncer de mama

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- A sus 19 años Miranda McKeon, una de las actrices de la serie de Netflix "Anne with an E", nunca se imaginó que estaría luchando contra el cáncer de mama.



Durante una entrevista para la revista People confesó cómo descubrió el "bulto" en su seno y cómo está sobrellevando la enfermedad.



La actriz dijo que fue acomodándose una camisa cuando sintió algo en su pecho. “Pensé: ‘Wow, este es el momento’. Inmediatamente me fui al peor de los escenarios. Este es el momento en el que todo cambia y no hay marcha atrás. Pero después de meterme en un agujero en Google, mi mente estaba tranquila, porque no pensé que algo pudiera estar mal debido a mi edad”, relató.



De inmediato visitó al médico para que le hicieran exámenes y una biopsa al bulto que había encontrado. Días después, mientras viajaba a San Francisco, que se enteró que debía enfrentar una dura batalla.

“Acababa de aterrizar en San Francisco y llegaban todos mis mensajes y recibí la llamada de que la biopsia resultó positiva”, contó.

McKeon tomó otro vuelo con dirección a Nueva Jersey para reunirse con su familia y darles la noticia y comenzar de inmediato el tratamiento.



La joven reveló que su cáncer se encuentra en etapa 3 y ya se extendió a los ganglios linfáticos.



“Mi médico me dijo: 'Tu etapa no te define. Y tu cáncer es tu cáncer’, lo cual aprecio porque cuando escuchas el escenario de alguien, tu mente va directamente a un lugar u otro y no creo que eso sea necesariamente representativo de lo que estoy pasando. Aunque no tengo el caso más fácil, nunca tuve un momento en el que pensé, 'Oh, ¿voy a morir por esto?' Eso nunca fue realmente un pensamiento. Creo que todo este tiempo ha sido más como: 'Está bien, vamos a tratar esto y resolverlo’”, reveló la joven actriz.

Además, indicó que su tratamiento es de cuatro meses de quimioterapias, infusiones cada dos semanas, seguido de una cirugía y luego radiación. Hasta la fecha ya recibió su segunda quimio.



De igual forma, Miranda dijo que decidió congelar sus óvulos porque no descarta en convertirse en mamá algún día.

Para compartir su historia y proceso con sus seguidores, la joven de 19 años creó un blog que ya cuenta con más de un millón de personas. "Estoy haciendo mi trabajo para encontrar la belleza en todo esto. No habría elegido esto, no elegí esto, no creo que nadie eligiera esto. Pero estoy haciendo mi trabajo para intentar sacar algo de esto…", relató.