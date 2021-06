James Michael Tyler, "Gunther" en Friends, revela que padece cáncer en etapa cuatro

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Una noticia ha devastado este lunes a los seguidores de la exitosa serie Friends. El actor James Michael Tyler anunció que tiene un cáncer avanzado que ha comenzado a comprometer gran parte de su cuerpo.



Tyler (59), es mundialmente conocido como "Gunther", el personaje que encarnó en la serie estadounidense, donde a pesar de las breves líneas que tenía, se sintió muy agradecido por haber sobresalido tanto como los personajes principales, según él mismo contó en varias entrevistas.

VEA: Top 20: Las películas de Netflix más aplaudidas este 2021

Duro diagnóstico

"Me diagnosticaron cáncer de próstata avanzado que se había extendido a mis huesos. He estado lidiando con ese diagnóstico durante casi los últimos tres años... Está ahora en estado cuatro. Cáncer en etapa tardía. Entonces, ya sabes, probablemente me afectará" dijo este lunes en el programa Today de la NBC.



El actor comentó que su enfermedad fue detectada durante un chequeo anual de rutina, pero estaba muy avanzado para ser controlado como le hubiera gustado. Desde entonces dejó su salud en manos del médico investigador Matthew Retting, quien determinó que su padecimiento era genético y no ambiental.

ADEMÁS: ¿Cuánto dinero ganó el elenco de "Friends" por la reunión?

Una enfermedad que avanza

Su médico lo sometió a un tratamiento hormonal que "funcionó de maravilla durante aproximadamente un año", y le permitió vivir con normalidad, pero lamentablemente, el año pasado el cáncer se extendió a los huesos y la columna vertebral, provocándole parálisis en la parte inferior del cuerpo.



"Me perdí una prueba, lo cual no fue nada bueno. El cáncer decidió mutar en el momento de la pandemia y así ha progresado", lamentó el actor.

Calló para no opacar el regreso de la serie

En mayo del presente año, el público de Friends recibió con alegría la noticia de que el elenco se reuniría después de varios años de haberse transmitido el último capítulo, en ese momento, James Michael Tyler no quiso contar sobre su enfermedad y mientras todos se dieron cita en un escenario, él decidió participar a través de Zoom.



"Quería ser parte de aquello e inicialmente iba a estar en el escenario, al menos, con ellos, y poder participar en todo. Fue agridulce, la verdad. Estaba muy feliz de ser incluido en la reunión, pero fui yo quien decidió no hacerlo físicamente y hacer una aparición en Zoom, básicamente, porque no quería que verme fuera una decepción, ¿sabes?... No quería que fuera como, 'ah, y por cierto, Gunther tiene cáncer", reveló.

Actualmente, "Gunther" se encuentra peleando con la enfermedad y aseguró que aunque los pronósticos son desalentadores, intenta buscar lo positivo, como cuando el año pasado se propuso llegar a sus 59 años y lo logró hace apenas unos días y como cada día a partir de ahora intentará crear conciencia sobre la enfermedad, instando a los hombres a someterse a chequeos de la próstata regularmente.

LE PUEDE INTERESAR: "Me dio cáncer de piel": Eduardo Capetillo revela preocupante diagnóstico