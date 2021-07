Yuya conmueve al presumir su pancita de embarazada con diferentes atuendos  

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- Mariand Castrejón, mejor conocida como “Yuya”, enterneció las redes sociales al modelar la ropa que compró para lucir en los próximos meses su embarazo que anunció el pasado 12 de junio de este año.



La youtuber publicó una serie de videos en sus historias de las redes sociales en donde habló sobre el tipo de ropa que tiene que comenzar a usar debido al avance de su embarazo.



La influencer de 28 años modeló cada uno de los cinco nuevos vestidos que adquirió. El primer vestido floreado le gustó, pero no le cerró. Pasó a uno naranja con corte amplio que ya puesto no le gustó mucho por el estilo: “Si me queda, pero creo que está medio espantoso. Siento que me voy a confesar de mis pecados”.

Hija

"La vida nos ha regalado una nueva vida", así anunció Yuya que tendrá una hija que se llamará Mar.