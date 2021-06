"Hoy me libero de su manipulación y su chantaje": Frida Sofía demanda a Enrique y Alejandra Guzmán

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- Tras las fuertes revelaciones de Frida Sofía, hija de la cantante Alejandra Guzmán, donde acusó a su abuelo materno de abusarla sexualmente y a su madre de no protegerla, ahora confirmó a través de un video que iniciará acciones legales en contra de ambos, pues afirma que esa es "su verdad" y no está dispuesta a callarla.



"No soy una persona que se venda para contar su vida y llamarla una exclusiva. Esta no fue una exclusiva que yo vendí, es mi verdad y mi verdad no está a la venta. Cuando te han agredido de todas las formas posibles desde que tienes uso de razón, mientras frente al mundo del espectáculo llevas una vida perfecta, empiezas a pensar que nadie te va a creer si hablas, me he sentido muy sola y avergonzada. Es difícil sonreír frente a las cámaras cuando sabes que no es tu realidad", dijo Frida a quienes la cuestionan por haber traído a la luz su situación durante una entrevista en televisión nacional y redes sociales.

"Oí, vi, viví muchas cosas que ningún niño o adolescente merece vivir. Me duele profundamente estar en esta situación meramente jurídica y personal con la mujer que más he amado y que me dio la vida. Es un dolor profundo no sentirme protegida y entendida por mi mamá, pero ya no espero nada de ella. Hoy me libero de su manipulación y su chantaje", aseguró sobre su madre, Alejandra Guzmán, a quien además acusó de llevar novios a su hogar, que también la abusaron.



"No sé cuál es mi dolor más profundo... haber sido violentada y abusada o vivir completamente descuidada, desprotegida por la persona que tenía que cuidar de mí", lamentó la modelo.

Busca ser precedente

La jioven de 29 años asegura que solo busca justicia, pues detrás de su demanda se esconde su deseo de sentirse creída y apoyada. "Agradezco la presión de Enrique Guzmán y su insistencia para que presentara una denuncia. Es la manera de probar los hechos, hoy reitero mi decisión de iniciar acciones legales en contra de Enrique y Alejandra Guzmán por los diversos hechos de los que fui objeto, que me marcaron y me afectan todos los días de mi vida", detalló.



"Busco justicia no venganza porque es parte de mi sanación y para ayudar a mucha gente que ha sido afectada porque ha sufrido lo mismo. Los abusadores siempre son carismáticos, manipuladores y muy buenos actores y por eso las personas se atreven a dudar y protegerlos cuando alguien los denuncia", concluyó.

