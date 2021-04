Enrique Guzmán: “No soy un degenerado”  

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- Uno de los escándalos más escabrosos en la historia de la familia Guzmán podría escalar hacia un ámbito legal en Estados Unidos, país donde reside Frida Sofía.



Luego de que Frida acusara públicamente a Enrique Guzmán de supuesto abuso sexual, ambas partes ya analizan emprender acciones ante la justicia de Estados Unidos y México, respectivamente.



Pero Guzmán adelantó que cerrará filas con los abogados de su hija, por lo que la pelea legal se llevará a cabo en Estados Unidos.



“Llegaré hasta las últimas consecuencias. Toda la información ya está en manos de un abogado en Estados Unidos, porque ahí mismo vamos a proceder. De hecho, acabo de recibir una carta del abogado de Alejandra, donde me pidió que ya no dé más declaraciones al respecto para no afectar el proceso”, comentó Enrique.



Además, dijo que iniciaron este proceso para limpiar su imagen: “Ella (Alejandra Guzmán) me ofreció el apoyo de sus abogados porque esto no es justo, no es correcto, me han hecho mucho daño y hay que reclamar. Yo no soy un degenerado, nunca lo he sido y no quiero que se me quede este estigma”.



“Mal, todo esto me tiene muy mal... ¡Estoy que me lleva la chingada! ¿Qué quieren que les diga? Quisiera meterme debajo de una piedra y no salir por algún tiempo, aunque no me lo merezco”, contó sobre su estado anímico en este momento.



Pero Frida Sofía no se quedará callada, porque su padre Pablo Moctezuma también analiza emprender un proceso legal.

El diputado Sergio Mayer fue buscado por el empresario para conocer más de las leyes mexicanas y en las que podrían ampararse llegado el momento.



