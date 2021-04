Frida Sofía ahora quiere ser representante de víctimas de abusos sexuales  

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- Frida Sofía, tras el escándalo con su abuelo Enrique Guzmán, aseguró en redes sociales que quiere representar a todas las víctimas de abuso sexual.



“Yo vine a pelear por todos los que han tenido que pasar por ese trago amargo”, escribió en su cuenta de Instagram.



Además, expresó que su misión en la vida es hacer justicia para ella y para “su niña interna”.



“Esta es mi misión en la vida, y lo sé. Por algo pasan las cosas, y todo cae por su propio peso, pero ahora con más peso. Quiero justicia para mí, para mi niña interna que me abraza llena de lágrimas de felicidad y libertad, carajo", agregó.



“Yo he venido a pelear por todos los que han tenido que tragarse ese amargo sabor y esa nube negra en el alma, el nudo en la garganta que aprieta hasta el corazón. Ya no me callo y grito por todos”, describió en una de sus más recientes publicaciones.



Además, a través de sus historias compartió mensajes en los que pide no normalizar comportamientos como besar, abrazar, o tener algún otro tipo de contacto afectuoso con familiares, si es que un menor no lo desea.



“El contacto físico siempre tiene que ser voluntario, sin importar si es la abuela, el tío, el padrino. Obligar a los niños al contacto físico es quitarles la brújula interior”, explicó.



Frida aún continúa en proceso de la demanda contra su abuelo Enrique Guzmán.