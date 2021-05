Lady Gaga anuncia que lanzará reedición de 'Born This Way'

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La cantante estadounidense, Lady Gaga, anunció que lanzará una reedición de su disco 'Born This Way', luego de cumplirse diez años de haber salido a la venta.

La también actriz dio unos adelantos de lo que sus fanáticos podrán esperar de la nueva versión del álbum que, incluye la canción que le da el nombre a la producción.

Se prevé que la reedición salga al mercado el próximo 18 de junio, donde se verá añadida una versión diferente de la canción 'Judas'.

Por su parte, Universal Music confirmó la noticia con el título 'Born This Way The Tenth Anniversary' con los 14 temas originales y otros seis que son producto de la reinterpretación de diferentes artistas "en representación y defensa de la comunidad LGBTQIA+".

De la lista de colaboradores que se irá desvelando "las próximas semanas" ha trascendido una versión de 'Judas' realizada por la rapera estadounidense, Big Freedia.

"Para mí es una canción de amor que trata de ser engañado. Yo he tenido mis experiencias similares. ¿A quién no le ha pasado?", dijo la artista en declaraciones recogidas por la discografía.

Es preciso mencionar que, 'Born This Way' se publicó el 23 de mayo de 2011 en medio de una gran expectación tras el éxito cosechado por el previo 'The Fame' (2008) y su reedición 'The Fame Monster' (2009).

