William y Harry critican duramente a periodista y BBC por entrevista "engañosa" con princesa Diana

LONDRES, INGLATERRA.- Un periodista de la BBC tuvo una “conducta engañosa” para conseguir una polémica entrevista con la princesa Diana en 1995, con lo que cometió una “violación grave” de las directrices de la cadena, de acuerdo con conclusiones de una investigación publicadas el jueves.



La BBC nombró en noviembre a un juez retirado para que encabezara la investigación luego de que el hermano de Diana, Chales Spencer, volvió a quejarse de que el periodista Martin Bashir usó documentos falsos y otras tácticas deshonestas para persuadir a Diana a que aceptara la entrevista.



Spencer alegó que Bashir le mostró a él documentos bancarios falsificados relacionados con el exsecretario privado de su hermana y con otro exmiembro de la casa real. Con los documentos insinuó falsamente que los dos individuos estaban siendo sobornados para mantener a la princesa bajo vigilancia.



Acusó a Bashir de utilizar los documentos para ganarse la confianza de él y así presentárselo a Diana. También alegó que Bashir inventó historias sobre la familia real para reforzar la creencia de Diana de que había una conspiración contra ella.



La investigación criticó a la BBC por no hacer lo suficiente durante su propia pesquisa hace dos décadas, diciendo que no satisfizo “los elevados estándares de integridad y transparencia que son su sello”.



El presidente de la BBC, Richard Sharp, dijo que la cadena acepta las conclusiones de la investigación y añadió que se trató de “fallas inaceptables”.



Bashir, que era el periodista de temas religiosos de BBC News, dejó la corporación la semana pasada alegando razones de salud. Él ha estado enfermo de gravedad por secuelas del coronavirus.



En una declaración, dijo que lamentaba profundamente haber falsificado los documentos bancarios, diciendo que fue algo “tonto”, pero añadió que no sentía que eso tuvo “influencia alguna en la decisión personal de la princesa Diana de aceptar la entrevista”.



Diana dijo en esa entrevista famosa que “hay tres en este matrimonio”, en referencia a la relación amorosa del príncipe Carlos con Camilla Parker-Bowles. El recuento franco de su matrimonio fallido con Carlos fue visto por millones de personas y estremeció a la monarquía.



John Birt, director general de la BBC en la época de la entrevista, que fue transmitida por el programa noticioso “Panorama”, ofreció sus disculpas a Charles Spencer en una declaración.



“Sabemos ahora que la BBC amparó a un reportero deshonesto que inventó un recuento detallado y completamente falso de sus contactos con el conde Spencer y la princesa Diana”, dijo. “Es una mancha escandalosa en el compromiso permanente de la BBC con un periodismo honesto y es de lamentar que hayan tenido que pasar 25 años para que emerja la verdad plena”.



Diana se divorció de Carlos en 1996 y murió en un accidente automovilístico en París en 1997 cuando su vehículo era perseguido por los paparazzi. Carlos se casó con Camila, ahora la duquesa de Cornwall, en 2005.