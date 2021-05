Fallece actor de 'Beethoven', Charles Grodin a sus 86 años

Grodin se dio a conocer en la comedia de 1972 con Elaine May “The Heartbreak Kid”. FOTO: AP

CONNETICUT, ESTADOS UNIDOS.- Charles Grodin, el actor poco convencional que interpretó a un canalla recién casado en “The Heartbreak Kid” (“Relaciones prohibidas”) y al padre en las cintas de comedia “Beethoven”, falleció. Tenía 86 años.



Grodin murió el martes de cáncer de médula en su casa en Wilton, Connecticut, dijo su hijo Nicholas.

Desde la década de 1970 apareció en películas notables como “Midnight Run” (“Fuga a la media noche”), “The Woman in Red” (“La chica de rojo”) y “Heaven Can Wait” (“El cielo puede esperar”).

En Broadway, actuó junto a Ellen Burstyn en la comedia “Same Time, Next Year”.



También dejó su marca en otra esfera, como comentarista de radio y televisión y como autor de varios libros, incluyendo la serie de FX “Louie”.



Grodin se dio a conocer en la comedia de 1972 con Elaine May “The Heartbreak Kid”, como un recién casado que abandona a su esposa en la luna de miel por la hermosa Cybill Shepherd.





