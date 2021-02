Irina Baeva sobre inicio de romance con Gabriel Soto: "fue un error que pagué muy caro"

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- La actriz Irina Baeva hizo nuevas revelaciones sobre su relación con Gabriel Soto, con quien acaba de comprometerse.



Fue durante el programa "En entrevista con Yordi Rosado" en el que aseguró que el inicio de su relación fue un "error" que pagó muy caro y que sigue pagando hasta hoy.



“A lo mejor fue precipitado. A lo mejor fue un error que pagué muy caro, que lo sigo haciendo al día de hoy. Lo hice por amor, me enamoré de un hombre que estaba separado, que sí tenía una historia, un bagaje, que no estaba en mi cartulina a los 20 años, pero así pasó”, manifestó.



Agregó: “El tema aquí es que se divorció y lo hizo por él y nosotros estamos felices, en una relación sólida, basada en confianza y transparencia desde el día uno, en una relación de compromiso el uno con el otro y tan es así que nos vamos a casar y vamos a formar una familia”.



La actriz reveló que conoció a su prometido cuando ambos trabajaron en la telenovela "Vino el amor" y que por mucho tiempo solamente fueron muy buenos amigos.



Reveló que fue durante la gira de la obra ¿Por qué los hombres aman a las cabronas?.



Confesó que Soto le dijo: “En algún momento empezó a darse esa empatía y luego Gabriel es el que da el primer paso. Me dice: ‘Mira, hay un interés de por medio, me gustas pero quiero que sepas…’. Con toda la honestidad y transparencia me lo dijo desde el día uno: ‘Yo me estoy separando’. Creo que es muy válido".



“En ese momento le dije: ‘Ok. Para son importantes dos cosas: no iba a estar con una persona a medias, que tenga cosas inconclusas y, dos, si tú quieres tomar una decisión drástica, es por ti, no por mí. Y la responsabilidad es únicamente tuya”, expresó.



Además, dijo que en algún momento tuvo la intención de hablar con Geraldine para aclarar la situación.



“Se lo pedí a Gabriel y nunca se dio. Mi intención nunca fue lastimar a nadie. Fue una decisión de los dos, y la intención de ninguno de los dos era lastimar a nadie. Pedí hablar personalmente con ella porque no me gusta llevar las cosas al medio del espectáculo. Yo soy de hablar las cosas de frente. Nunca se dio”, manifestó.