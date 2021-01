La atrevida fotografía de Aracely Arámbula para recibir el 2021

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- Aracely Arámbula, exesposa de Luis Miguel, sorprendió a sus seguidores al publicar una fotografía como "Dios la trajo al mundo". Esa fue su forma de dar la bienvenida al 2021.



A sus 45 años, la actriz y cantante mexicana mostró el esplendor de su belleza y lo bien que se conserva. La imagen se viralizó y recibiió miles de comentarios y likes.

Vea aquí: Famosas con más de 50 años que lucen muy sensuales en traje de baño



En la descripción de la sexy foto escribió: "Por un 2021 lleno de salud, abundancia y bienestar #MiArafamiliabella Que su trabajo no se confunda con su vida, ni tampoco el valor de las cosas con su precio, que no se crean más que nadie, porque, solo los ignorantes desconocen que no somos más que polvo y ceniza.



No se olviden ni por un instante, que cada segundo de vida es un regalo, un obsequio, y que si fuéramos realmente valientes, bailaríamos y cantaríamos de alegría al tomar conciencia de ello. Como un pequeñísimo homenaje al misterio de la vida que nos acoge, nos abraza y nos bendice.



Les comparto mi primera foto del año con todo el amor"