Nilo Espinal en La Cita: "Para ser el mandatario de un país hay que tener bastantes huevos"

CONTINUACIÓN ENTREVISTA (PARTE II)...

¿Cómo es tu faceta como papá?

Me gustaría ser un mejor padre, me gustaría vivir con mis hijos, me gustaría tenerlos conmigo. Sé que algún día ellos van a vivir conmigo, si Dios me da vida y me da oportunidad sería una de mis mayores felicidades estar con mis tres chiquitos. Stephan, Santiago, Melody. Trato de ser un mejor papá, trato de ya poner un poco de stop a mis cosas, porque sé que mis hijos me necesitan.

¿Creés que tus hijos sigan tus pasos en el mundo de la música?

Ellos son músicos, ellos lo traen. Cuando vienen aquí, Santiago agarra la batería, Melody a su añito la ves con una marimba. A Stephan le gusta el rap, yo lo voy a apoyar, le estaba enseñanando a hacer pistas, le entiende bastante. Santiago es más atrevido al instrumento, Stephan es más creativo y Melody todavía anda rayando paredes y fregando la marimba jajaja.

Una anécdota que haya marcado tu vida

Ehhh... Cuando me llamó Diablos Negros, fue bien importante porque yo siempre admiré a Marvin Corea a Richard Robles y en sí a Diablos Negros. Y que te llame la banda a la que vos admirás en el país es bien bonito. Una vez le dije a mis compañeros: Que bonito estar tocando con los que eran mis héroes en el escenario, ahora yo soy el héroe de ellos jajajaja.

Los tres momentos más importantes de tu carrera

Cuando entré a la Escuela de Música, cuando formamos Tsidkenu que fue mi primera banda de rock, Diablos Negros y el Dúo los tres.

¿Cómo van los avances de tu disco "Ciclotimia" como solista?

Va muy bien y este encierro me ha servido para avanzar demasiado. Mi disco estaba prácticamente terminado, se me metió un virus a la computadora que es algo que te secuestra los archivos y te piden dinero para devolvértelo, era bastante dinero, entonces tengo que hacer todo de nuevo, pero ya solo me faltan dos canciones.





¿Sos un amante de la cocina?

Amo la cocina, pero no es que amo comer, amo servir. Amo ver la cara de la gente haber si les gusta o no les gusta y me gusta compartir bastante.

Y de política, ¿qué me podés decir?

La política es bastante sucia y en un país como el nuestro, la corrupción está destruyendo lentamente nuestro país. Yo soñaría un día que Dios cambie a todos estos corruptos, que Dios los cambie y que un día digan: es mi tierra también. Que amen a Honduras. Honduras es un país demasiado rico y te imaginás con un presidente que ame el país, pero que lo ame de verdad... Creo que todo sería muy diferente para todos y espero algún día lograr ver eso. Y por eso a veces ando en las calles luchando, porque quiero un futuro mejor no solo para los míos.

En tu Instagram tenés una publicación en la que escribiste: Voy a ser el presidente de Honduras. De ser así, ¿qué harías como presidente?

Jajajajajajaja, ¡no wey, estaba bromeando! Pues mirá, yo creo que para ser el mandatario de un país, lo primero hay que tener bastantes huevos, tener bastante información y estar rodeado de gente honesta. Si vos mirás países que se han recuperado después de una revolución es porque han puesto a las personas específicas en los puestos específicos, entonces creo que comenzaría por ahí. Pero como la verdad no lo pienso. Y si soy presidente de Honduras, pues todos vamos a ser felices y se olvida las 2:00 de la mañana jajajajajaja.

¿Qué opinás de Marco Bográn?

¡Ay, Marco Bográn! Opino que las malas decisiones, lo que sembrás, cosechás. No le deseo ningún mal, pero ha herido un pueblo que está demasido flagelado. Yo espero que Dios lo perdone, que él busque el perdón. Porque perdonar es bonito, pero si él cometió un acto de corrupción lo tiene que pagar.

¿Y Nayib Bukele?

¡Uff! Nayib Bukele, bueno según lo que nosotros escuchamos aquí, verdad. Para mí es un gran líder, creo que ha manejado muy bien toda esta pandemia, una persona joven. Nosotros fuimos con Diablos Negros a tocar a un concierto y yo le dije al público no sé qué opinan ustedes del presidente y aplaudieron. Aquí en Honduras no pasa eso, ¿me entendés? Pero, eso te dice que el pueblo está tranquilo y que bueno por nuestros hermanos salvadoreños.

¿A qué figura política ves como presidente de Honduras?

Fíjate que no, quizá la doctora Suyapa Figueroa, ella me encantaría.

En Twitter mencionás mucho a "Juanchi", ¿qué pensás de él?

¡Ay Juanchi, Juanchi, Juanchi! Yo soy full seguidor del Perro Amarillo y empezó con el Juanchi y me pareció una forma bonita de decirlo. ¿Qué te puedo decir de Juanchi? Estoy decepcionado, bien decepcionado.

¿Perdonás y olvidás?

Sí, fíjate. De hecho soy olvidado jajajaja. Pero sí han habido cosas que las recuerdo, pero sin rencor. No soy una persona rencorosa, he pedido perdón a veces cuando no he tenido el error yo, porque así lo manda la Biblia.

Si te pusieran a escoger entre un tequila, una cerveza y un pan blanco con frijoles y mantequilla, ¿cuál elegís?

¡Huyyyyy! El pan blanco con frijoles y mantequilla jajajaja, ¿qué te pasa? jajajajajajajaa.

Las cortitas...

Y para vos Nilo, ¿dónde está el dinero?

Pucha jajajaja. Juanchi, Juanchi, pucha Juanchi. Ya sabemos Juanchi.

Estás en un barco a punto de hundirse y te piden salvar a una persona: Mel Zelaya, Luis Zelaya, Salvador Nasralla y Juan Orlando Hernández, ¿a quién salvarías?

¡Ja! Creo que a Mel, a Mel...

Cuál sería tu remedio ideal contra el estrés, ¿tu guitarra o una noche de pasión?

Mi guitarra, te lo juro, porque no tomo una noche de pasión como un desahogo y la música sí.

¿Qué opinás de la infidelidad?

Lo he vivido en carne propia y creo que cuando uno comete una infidelidad a la larga, a quien uno le hizo la infidelidad esa persona sana su herida, pero uno cada día se le va abriendo más. El mayor daño se lo hace uno.

¿Cuál sería la única razón por la que dejarías tu carrera artística?

La única forma sería que Dios me quite el talento y creo que seguiría haciendo música en mi cerebro.

Llegamos a la parte final de La Cita con EL HERALDO, pero antes le mencionamos a nuestro entrevistado algunos nombres que le provocan sentimientos y expresiones...

-Carlos Cedeño: ¡Ahhhh! Mi hermanito.

-Elías Espinal: Mi sangre, mi pelón.

-Diablos Negros: Mi banda.

-Dúo Los Tres: Mirá, el Dúo Los Tres es un sentimiento en el cual me pude desahogar. Estoy feliz de compartir con Ramsés y Carlos.

-Shirley Paz: Shirley es una gran persona, un gran talento y una gran líder en la música nacional.



-Myrna María Barahona: Myrna María es de las hermanas mayores.

-Marvin Corea: Un gran ícono del rock and roll.

-Juan Orlando Hernández: Un mal presidente.

-EL HERALDO: La mera ver**





¿Si te atrevieras a pedir matrimonio, ¿cómo te la ingeniarías para la propuesta?

Sabés que una vez iba a pedir matrimonio y lo iba a hacer en...

